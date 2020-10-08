Galatasaraylı Muslera'nın kasım ayında sahalara dönmesi bekleniyor

Galatasaray'da Fernando Muslera sevinci yaşanıyor. Sarı kırmızılıların sakatlığı nedeniyle lisansını donduracağı iddia edilen ancak sonra flaş bir kararla lisansını çıkardığı Uruguaylı kalecinin döneceği tarih ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Tecrübeli eldivenin iyileşme sürecinin hızlı bir şekilde geliştiği ve kasım ayında sahalara dönebileceği öğrenildi. Cim Bom'un bu nedenle Muslera'nın lisansını çıkardığı ortaya çıktı. 34 yaşındaki kalecinin devre arasına kadar forma giymesi beklenmiyordu.

NELER YAŞANMIŞTI?

Bilindiği üzere geçtiğimiz sezon 14 Haziran'da oynanan Rizespor maçında rakibiyle girdiği mücadelede dizinden sakatlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Uruguaylı kaleci daha sonra ameliyat olarak 6 ay gibi bir süre sahalardan uzak kalacağı ifade edilmişti.

Bu gelişmenin ardından kaleyi Okan Kocuk'a emanet eden sarı kırmızılılar, sakatlık sürecinin yeni sezona da sarkması nedeniyle sezon başında Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk'ü transfer etmişlerdi.

(Kaynak: Fanatik)