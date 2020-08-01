Galatasaraylı Mbaye Diagne, kendi kurbanını kendi kesti

Galatasaray ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Mbaye Diagne, kurban bayramında çektirdiği fotoğraflarla gündeme geldi. Yıldız futbolcu, kurban bayramında kendi kurbanını kendi kesti ve görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

01.08.2020 09:29 | Son Güncelleme: 01.08.2020 09:54

Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Mbaye Diagne, kurban bayramında da gündemden düşmedi. Sarı kırmızılıların Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, kurban bayramında kendi kurbanını kesti ve çekilen fotoğrafları kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

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Sık sık kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Mbaye Diagne, kendi kurbanını kestiği sırada çekilen fotoğrafları da Instagram'a koydu.

BRUGGE'A KİRALANMIŞTI

Kasımpaşa'dan 10 milyon euro karşılığında transfer edilen ancak beklentileri tam olarak karşılayamayan Mbaye Diagne, sezon başında Club Brugge'a kiralanmıştı.

BELÇİKA EKİBİYLE SORUNLAR YAŞADI

Belçika ekibinde sorunlar yaşayan ve kadro dışı bırakılan Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılılara geri dönmüştü. Galatasaray ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Diagne, ülkesinde kurban kesti.