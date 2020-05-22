Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor

Koronavirüs nedeniyle ara verilen Süper Lig, 12 Haziran'da başlayacak. Galatasaray'ın şampiyonluk adına kalan 8 maçta en güvendiği isim kuşkusuz ki kaleci Fernando Muslera. Sarı kırmızılıların son yıllarda elde ettiği şampiyonluklarda büyük katkısı olan Uruguaylı kaleci, bir sezonda ortalama olarak en az gol yediği 2. sezonu yaşıyor.

Bu sezon bir maç kaçıran Muslera, kaleyi koruduğu 25 maçta 19 gol yedi ve 0,76'lık oran yakaladı. 2011-12 sezonunda 0,69'luk oran yakalayan deneyimli file bekçisi 33 maçta kalesinde 23 gol görmüştü.

2002-2003 sezonunda 100. yılında şampiyonluğa uzanan Beşiktaş, 34 maçta 21 gole engel olamamıştı ve 0,61'lik gol yeme oranı elde etmişti. Fernando Muslera, 0,61 gol yeme oranıyla 2000'li yıllardaki en iyi yüzdeyi yakalayan Beşiktaş'ın rekoruna gözünü dikti. Muslera, siyah beyazlıların rekorunu geçmek için kalan 8 maçta en az 1 gol yemesi gerekiyor.

TÜM ZAMANLARIN REKORU FENERBAHÇE'DE

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde bir sezon sonunda en az gol yiyen takım 1969-1970 sezonunda 30 maçta kalesinde sadece 6 gol gören Fenerbahçe. Sarı lacivertliler, o sezon 0,2'lik gol yeme oranı yakalamıştı.