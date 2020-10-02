Galatasaraylı Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük'e transfer oldu

Fatih Karagümrük transferde hız kesmiyor. Lucas Biglia ve Badou Ndiaye transferleriyle ses getiren Süper Lig'in yeni ekibi, son olarak Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı.

İstanbul ekibi, 31 yaşındaki kanat oyncusunu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

2 KEZ FORMA GİYDİ

2019-2020 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Jimmy Durmaz bu sezon Avrupa elemeleri ve Süper Lig olmak üzere 2 kez forma şansı buldu.