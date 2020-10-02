Galatasaraylı Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük'e transfer oldu
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Galatasaraylı Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük'e transfer oldu

02.10.2020 17:22 | Son Güncelleme: 02.10.2020 17:33

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz, 1 yıllığına Fatih Karagümrük'e kiralandı.

Fatih Karagümrük transferde hız kesmiyor. Lucas Biglia ve Badou Ndiaye transferleriyle ses getiren Süper Lig'in yeni ekibi, son olarak Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı.

İstanbul ekibi, 31 yaşındaki kanat oyncusunu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

2 KEZ FORMA GİYDİ

2019-2020 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Jimmy Durmaz bu sezon Avrupa elemeleri ve Süper Lig olmak üzere 2 kez forma şansı buldu.

Galatasaraylı Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük'e transfer oldu
Haber Yorumları (3)
EYY ARDA: biraz daha uzatta sakallari bakalim ne diyecekler
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VATANDAŞ: alınırken demiştim her zamanki gibi yine çöp transfer gs ye gelen oyuncu 2 kere düşünmeli helede türk ve genç olanlar yedek kulubesinde otura otura kariyerinizi bitirirler yıllardır buna şahit oluyoruz
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KRAL: Ardanin az sakalli versiyonu tipi
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