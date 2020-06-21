Galatasaray - Gaziantep FK maçında Radamel Falcao sakatlandı

Süper Lig 28. hafta maçında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, şampiyonluk şansını oldukça zora soktu.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini Radamel Falcao, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli atarken, Gaziantep FK'nın gollerini ise Papy Djilobodji, Patrick Twumasi ve penaltıdan Alexandru Maxim kaydetti.

Süper Lig'de puanını 51'e çıkartan Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisinde kaldı.

GALİBİYETİ SON DAKİKADA KAÇIRDI

Galatasaray, Gaziantep FK karşısında galibiyeti son dakika golüyle kaçırdı.

Uzatma bölümünün oynandığı karşılaşmada 90+13. dakikada Jesse Sekidika'nın müdahalesiyle Alexandru Maxim ceza sahasında yerde kalırken, hakem Alper Ulusoy penaltı kararı verdi.

90+15. dakikada penaltıyı kullanan Maxim, takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

SON 4 MAÇTA GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, Süper Lig'deki son 4 maçında galibiyet elde edemedi.

Bu maçlarda Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rizespor'a da mağlup oldu.

FALCAO SAKATLANDI

Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında kendini yere bırakarak sağ ayağını tutan Falcao, teknik heyete oyuna devam edemeyeceğini işaret etti.

Kolombiyalı futbolcu 75. dakikada saha kenarına gelirken, oyunun devam etmesi nedeniyle oyuncu değişikliği 80. dakikada yapılabildi. Falcao'nun yerine Jesse Sekidika oyuna dahil oldu.

Andone'nin sezonu kapatması ve Adem Büyük'ün cezalı olmasının ardından Falcao'nun da sakatlanmasıyla sarı-kırmızılıların kadrosunda sağlıklı forvet oyuncusu kalmadı.

Bu arada Falcao, maçta kaydettiği golle bu sezon ligdeki gol sayısını 10'a çıkardı.

MUSTAFA CENGİZ MAÇI EVİNDE İZLEDİ

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle beyin ve mide ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, karşılaşmayı evinde izledi.

Cengiz, maçı evinde kulüp başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar ile Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer ile takip etti.