Galatasaray, Yunus Akgün'ü Adana Demirspor'a kiraladı

Galatasaray'da transferde hareketli dakikalar yaşanıyor. Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan sarı kırmızılı ekip, genç yıldız adayı Yunus Akgün TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a kiralandı.

TERİM ONAYLADI

Deneyimli teknik direktör Fatih Terim'in oyuncunun transferi için onay verdiği belirtildi.

SÜPER LİG KULÜPLERİ DE İSTİYORDU

19 yaşındaki Yunus Akgün'ü Süper Lig'den isteyen kulüpler de olmasına rağmen Sarı-Kırmızılı takım forma şansı bulması için Adana ekibini tercih etti. Yunus Akgün kısa süre içinde Adana Demirspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

18 RESMİ MAÇA ÇIKTI

2018 yılından bu yana Galatasaray'ın A takımında 18 maça çıkan Yunus, altyaş milli takım kategorilerinde de boy gösteriyor.

(Fanatik)