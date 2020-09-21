Galatasaray, Yunus Akgün'ü Adana Demirspor'a kiraladı
Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayıp transfer çalışmalarını da sürdüren Galatasaray transferde hareketli saatler yaşıyor. Sarı kırmızılılar, genç oyuncusu Yunus Akgün'ü 1 yıllığına Adana Demirspor'a kiraladı. Fatih Terim'in de bu transferi onayladığı ifade edildi.
21.09.2020 10:06 | Son Güncelleme: 21.09.2020 10:31
Galatasaray'da transferde hareketli dakikalar yaşanıyor. Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan sarı kırmızılı ekip, genç yıldız adayı Yunus Akgün TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a kiralandı.
TERİM ONAYLADI
Deneyimli teknik direktör Fatih Terim'in oyuncunun transferi için onay verdiği belirtildi.
SÜPER LİG KULÜPLERİ DE İSTİYORDU
19 yaşındaki Yunus Akgün'ü Süper Lig'den isteyen kulüpler de olmasına rağmen Sarı-Kırmızılı takım forma şansı bulması için Adana ekibini tercih etti. Yunus Akgün kısa süre içinde Adana Demirspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.
18 RESMİ MAÇA ÇIKTI
2018 yılından bu yana Galatasaray'ın A takımında 18 maça çıkan Yunus, altyaş milli takım kategorilerinde de boy gösteriyor.
(Fanatik)
Kaynak: Haberler.com