Galatasaray, Yunus Akgün'ü Adana Demirspor'a kiraladı Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayıp transfer çalışmalarını da sürdüren Galatasaray transferde hareketli saatler yaşıyor. Sarı kırmızılılar, genç oyuncusu Yunus Akgün'ü 1 yıllığına Adana Demirspor'a kiraladı. Fatih Terim'in de bu transferi onayladığı ifade edildi.

Galatasaray'da transferde hareketli dakikalar yaşanıyor. Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan sarı kırmızılı ekip, genç yıldız adayı Yunus Akgün TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a kiralandı. TERİM ONAYLADI Deneyimli teknik direktör Fatih Terim'in oyuncunun transferi için onay verdiği belirtildi. SÜPER LİG KULÜPLERİ DE İSTİYORDU 19 yaşındaki Yunus Akgün'ü Süper Lig'den isteyen kulüpler de olmasına rağmen Sarı-Kırmızılı takım forma şansı bulması için Adana ekibini tercih etti. Yunus Akgün kısa süre içinde Adana Demirspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak. 18 RESMİ MAÇA ÇIKTI 2018 yılından bu yana Galatasaray'ın A takımında 18 maça çıkan Yunus, altyaş milli takım kategorilerinde de boy gösteriyor. (Fanatik) Kaynak: Haberler.com