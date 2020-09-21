Galatasaray, Yunus Akgün'ü Adana Demirspor'a kiraladı
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Galatasaray, Yunus Akgün'ü Adana Demirspor'a kiraladı

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayıp transfer çalışmalarını da sürdüren Galatasaray transferde hareketli saatler yaşıyor. Sarı kırmızılılar, genç oyuncusu Yunus Akgün'ü 1 yıllığına Adana Demirspor'a kiraladı. Fatih Terim'in de bu transferi onayladığı ifade edildi.

21.09.2020 10:06 | Son Güncelleme: 21.09.2020 10:31

Galatasaray'da transferde hareketli dakikalar yaşanıyor. Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan sarı kırmızılı ekip, genç yıldız adayı Yunus Akgün TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a kiralandı.

TERİM ONAYLADI

Deneyimli teknik direktör Fatih Terim'in oyuncunun transferi için onay verdiği belirtildi.

SÜPER LİG KULÜPLERİ DE İSTİYORDU

19 yaşındaki Yunus Akgün'ü Süper Lig'den isteyen kulüpler de olmasına rağmen Sarı-Kırmızılı takım forma şansı bulması için Adana ekibini tercih etti. Yunus Akgün kısa süre içinde Adana Demirspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

18 RESMİ MAÇA ÇIKTI

2018 yılından bu yana Galatasaray'ın A takımında 18 maça çıkan Yunus, altyaş milli takım kategorilerinde de boy gösteriyor.

(Fanatik)

Galatasaray, Yunus Akgün'ü Adana Demirspor'a kiraladı

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (2)
ERGÜN K.: KEŞKE GEÇEN SENE DE VERİLSEYDİ.
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HAKAN PEKMEZ: yunus biraz pişmesi lazım, kumaşı sağlam. ama neden adana? faith terim adanalı olduğu için olabilir mi. burnuma çok pis kokular geliyor. yakında çıkar kokusu!!
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