Galatasaray, yabancı sınırlaması ile ilgili itirazda bulundu

Galatasaray Kulübü, TFF'nin aldığı yabancı oyuncu sınırlaması ile ilgili kararın iptali için itirazda bulundu.

14.07.2020 18:55 | Son Güncelleme: 14.07.2020 19:11

Galatasaray Kulübü, TFF'nin aldığı yabancı oyuncu sınırlaması ile ilgili kararın iptali için itirazda bulundu.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun 8 Temmuz 2020 tarihli yabancı sınırlamasıyla ilgili kararının iptali için, kulübümüz tarafından TFF Tahkim Kurulu Başkanlığı'na itirazda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi. 

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