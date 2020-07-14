Galatasaray, yabancı sınırlaması ile ilgili itirazda bulundu

Galatasaray Kulübü, TFF'nin aldığı yabancı oyuncu sınırlaması ile ilgili kararın iptali için itirazda bulundu.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun 8 Temmuz 2020 tarihli yabancı sınırlamasıyla ilgili kararının iptali için, kulübümüz tarafından TFF Tahkim Kurulu Başkanlığı'na itirazda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.