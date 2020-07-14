Galatasaray, yabancı sınırlaması ile ilgili itirazda bulundu Galatasaray Kulübü, TFF'nin aldığı yabancı oyuncu sınırlaması ile ilgili kararın iptali için itirazda bulundu.

Galatasaray Kulübü, TFF'nin aldığı yabancı oyuncu sınırlaması ile ilgili kararın iptali için itirazda bulundu.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun 8 Temmuz 2020 tarihli yabancı sınırlamasıyla ilgili kararının iptali için, kulübümüz tarafından TFF Tahkim Kurulu Başkanlığı'na itirazda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA