Galatasaray, yabancı sınırlaması ile ilgili itirazda bulundu
Galatasaray Kulübü, TFF'nin aldığı yabancı oyuncu sınırlaması ile ilgili kararın iptali için itirazda bulundu.
14.07.2020 18:55 | Son Güncelleme: 14.07.2020 19:17
Galatasaray Kulübü, TFF'nin aldığı yabancı oyuncu sınırlaması ile ilgili kararın iptali için itirazda bulundu.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun 8 Temmuz 2020 tarihli yabancı sınırlamasıyla ilgili kararının iptali için, kulübümüz tarafından TFF Tahkim Kurulu Başkanlığı'na itirazda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA