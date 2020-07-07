Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Başakşehirli İrfan Can: Avrupa'da oynamak istiyorum

İsmi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Denizlispor maçının ardından transfer hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

07.07.2020 23:34 | Son Güncelleme: 08.07.2020 00:39

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Denizlispor'u 2-0 yendikleri maçın ardından transferi hakkında konuştu.

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İrfan Can, "Performansımı çok yeterli bulmuyorum. Benim de hedeflerim var, performansımı daha da artırmalıyım. Sezon sonunda takımımla şampiyon olup inşallah Avrupa'ya transfer olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcunun adı uzun zamandır Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu.