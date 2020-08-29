Galatasaray ve Beşiktaş'tan dev takas: Dorukhan'a karşılık Linnes ve Babel

Sağ bek bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta alternatiflerden biri de Galatasaraylı Martin Linnes... Siyah-beyazlılar, Sarı-kırmızılılarda geçen sezonun ilk yarısında sözleşmesi dondurulan ancak ikinci yarı forma giyen Norveçli ismi gündeme aldı.

BABEL VE LINNES'E KARŞILIK DORUKHAN

Galatasaray cephesinden gelen haberlere göreyse yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in bu sezon düşünmediği Linnes'e karşılık ezeli rakibine takas önermeyi planlıyor. Buna göre Galatasaray, Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'ü isterken karşılığında Martin Linnes ve Ryan Babel'i verecek.

Ayrıca Beşiktaş, 1. Lig ekiplerinden Altınordu'dan genç kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner'i transfer etti. Denizlispor altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, 2018'de Altınordu'ya transfer olmuştu. Atakan, TFF 1. Lig'de 71 müsabakada 8 gol attı. Atakan ayrıca beş kez U21 Milli Takım formasını giydi.