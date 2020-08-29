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Galatasaray ve Beşiktaş'tan dev takas: Dorukhan'a karşılık Linnes ve Babel

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan iki dev G.Saray ile Beşiktaş, Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir takas için ilk adımları attı. Sağ bek için gündemine Martin Linnes'i alan Beşiktaş'a G.Saray, Ryan Babel'i de önerdi ve karşılığından milli futbolcu Dorukhan Toköz'ü talep etti.

29.08.2020 07:47 | Son Güncelleme: 29.08.2020 10:10

Sağ bek bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta alternatiflerden biri de Galatasaraylı Martin Linnes... Siyah-beyazlılar, Sarı-kırmızılılarda geçen sezonun ilk yarısında sözleşmesi dondurulan ancak ikinci yarı forma giyen Norveçli ismi gündeme aldı.

BABEL VE LINNES'E KARŞILIK DORUKHAN

Galatasaray cephesinden gelen haberlere göreyse yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in bu sezon düşünmediği Linnes'e karşılık ezeli rakibine takas önermeyi planlıyor. Buna göre Galatasaray, Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'ü isterken karşılığında Martin Linnes ve Ryan Babel'i verecek.

Ayrıca Beşiktaş, 1. Lig ekiplerinden Altınordu'dan genç kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner'i transfer etti. Denizlispor altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, 2018'de Altınordu'ya transfer olmuştu. Atakan, TFF 1. Lig'de 71 müsabakada 8 gol attı. Atakan ayrıca beş kez U21 Milli Takım formasını giydi.

Galatasaray ve Beşiktaş'tan dev takas: Dorukhan'a karşılık Linnes ve Babel
Haber Yorumları (1)
RABBANİ_RASTA: Galatasaray da en sevdiğim topçu Martin Linnes on numara karakterli ve yetenekli futbolcu. Linnesi gönderirsek yazıklar olsun. Dorukhan da çok iyi topçu ama yinede linnesi vermezdim ben olsam tam bir örnek futbolcu. Al ders diye gençlere göster
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