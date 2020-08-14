Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Koray Günter, transfer için İstanbul'a geldi

İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken Koray Günter, transfer iddialarının da odak noktası haline geldi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Koray Günter ile Galatasaray ve Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir ilgileniyor. 25 yaşındaki savunma oyuncunun hangi takımın formasını giyeceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Koray Günter, Instagram hesabından İstanbul'da olduğunu belirten bir story paylaştı.

VERONA'NIN TALEBİ 4 MİLYON EURO

Il Giornale gazetesinden Nicolo Schira'ya göre; Verona, Koray Günter için 4 milyon euro civarında bir bonservis talep etti. Türk stoperle Genoa'nın da ilgilendiği ve bu transfer için görüşmelerin devam ettiği vurgulandı.

Dortmund altyapısından yetişen ve 2014 ile 2018 yılları arasında Galatasaray forması giyen Koray Günter, 2.5 milyon euro'ya transfer olduğu sarı kırmızılı takımdan bedelsiz ayrılmıştı.

Koray Günter, geçene sezon Serie A'da 32 maça çıktı.