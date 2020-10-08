Galatasaray, transfer döneminde 10 milyon euro kar elde etti

Seri, Lemina, Andone, Mariano, Nagatomo, Selçuk, Adem, Jimmy ve Ahmet Çalık'la yollarını ayıran G.Saray; Arda, Oğulcan, Emre Kılınç, Fatih, Kerem, Omar ve Etebo'yu kadrosuna kattı.

Gelen-gidenlerin maliyeti kıyaslandığında kulübün kasasında 10 milyon euro kaldı. Konya'ya giden Ahmet Çalık 1 milyon 100 bin TL fesih tazminatı ödedi. Karagümrük'e kiralanan Jimmy'den 2 milyon 647 bin TL gelecek. 1.9 milyon euro kazanan Donk da 515 bin euro'ya yeni imza attı.

TAKIM BÜTÇESİ 35 MİLYON EUROYA DÜŞÜRÜLDÜ

Mevcut kadroda oyuncularına 30,6 milyon euro ve 38.1 milyon TL garanti ücret ödeme sözü veren Galatasaray'da takım bütçesi sonunda 35 milyon euroya indirildi.

Ocak 2018'de başkan seçilen Mustafa Cengiz, maaş yükü 50 milyon euroyu bulan bir takım devralmıştı. Transferde eleştirilen Cengiz başkanlığındaki yönetim, geleceği düşünerek kemer sıktı ve UEFA ile yaptığı anlaşmaya da harfiyen uydu.

(Kaynak: Sabah)