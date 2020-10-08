Galatasaray, transfer döneminde 10 milyon euro kar elde etti
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Galatasaray, transfer döneminde 10 milyon euro kar elde etti

08.10.2020 17:48 | Son Güncelleme: 08.10.2020 17:58

Federasyonun 493,3 milyon TL harcama limiti koyduğu Galatasaray'da futbolculara ödenen garanti ücretler 35 milyon euro seviyesine çekildi. Gelen-gidenlerin maliyeti kıyaslandığında sarı-kırmızılıların kasasında 10 milyon euro kaldı.

Seri, Lemina, Andone, Mariano, Nagatomo, Selçuk, Adem, Jimmy ve Ahmet Çalık'la yollarını ayıran G.Saray; Arda, Oğulcan, Emre Kılınç, Fatih, Kerem, Omar ve Etebo'yu kadrosuna kattı.

Gelen-gidenlerin maliyeti kıyaslandığında kulübün kasasında 10 milyon euro kaldı. Konya'ya giden Ahmet Çalık 1 milyon 100 bin TL fesih tazminatı ödedi. Karagümrük'e kiralanan Jimmy'den 2 milyon 647 bin TL gelecek. 1.9 milyon euro kazanan Donk da 515 bin euro'ya yeni imza attı.

TAKIM BÜTÇESİ 35 MİLYON EUROYA DÜŞÜRÜLDÜ

Mevcut kadroda oyuncularına 30,6 milyon euro ve 38.1 milyon TL garanti ücret ödeme sözü veren Galatasaray'da takım bütçesi sonunda 35 milyon euroya indirildi.

Ocak 2018'de başkan seçilen Mustafa Cengiz, maaş yükü 50 milyon euroyu bulan bir takım devralmıştı. Transferde eleştirilen Cengiz başkanlığındaki yönetim, geleceği düşünerek kemer sıktı ve UEFA ile yaptığı anlaşmaya da harfiyen uydu.

(Kaynak: Sabah)

Galatasaray, transfer döneminde 10 milyon euro kar elde etti
Haber Yorumları (3)
ALPTEKİN: Fener şampiyon
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ALPTEKİN: Allehiseversen
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ÖZTÜRK: Yerli ve yabancı transferde TL üzerinden maç başı sözleşme olmalı ve Devir bilançosunda zarar eden kulübün zararını Yönetim Kurulu karşılamalı
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