Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek

Bacağından başarılı bir operasyon geçiren Fernando Muslera'nın forması Volkan Babacan ve Sinan Bolat'tan birine verilecek. Sarı-kırmızılılar, transferde önceliği bu bölgeye çevirdi.

17.06.2020 13:52 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:27

Çaykur Rize maçında sağ bacağında tibia ile fibula kemikleri kırılan ve ameliyat olan Fernando Muslera'nın 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetim bu nedenle yeni sezon öncesi transferde rotayı kaleye çevirdi.

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İdareciler, sezon sonu Başakşehir'den ayrılacak Volkan Babacan ile bonservisi elinde olan Sinan Bolat'ı listesine aldı. 31 yaşındaki Volkan, ilk kez Fatih Terim döneminde A Milli Takım'a kazandırılmıştı. Hatta Terim, talebesinin düğününde nikah şahitliği de yapmıştı.

ASLAN'DA 1 YIL FORMA GİYDİ

Sinan Bolat ise salgın döneminde Belçika Ligi'nin tescil edilmesiyle Antwerp'ten ayrılmıştı. 31 yaşındaki kaleci, 2015 yılında sarı-kırmızılı kulüpte 1 yıl kiralık olarak forma giymişti.

Yabancı kaleci takviyesi düşünmeyen sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim'in iki oyuncudan birini tercih etmesi bekleniyor.

(Sabah)