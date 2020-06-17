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Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek

Bacağından başarılı bir operasyon geçiren Fernando Muslera'nın forması Volkan Babacan ve Sinan Bolat'tan birine verilecek. Sarı-kırmızılılar, transferde önceliği bu bölgeye çevirdi.

17.06.2020 13:52 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:01

Çaykur Rize maçında sağ bacağında tibia ile fibula kemikleri kırılan ve ameliyat olan Fernando Muslera'nın 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetim bu nedenle yeni sezon öncesi transferde rotayı kaleye çevirdi.

İdareciler, sezon sonu Başakşehir'den ayrılacak Volkan Babacan ile bonservisi elinde olan Sinan Bolat'ı listesine aldı. 31 yaşındaki Volkan, ilk kez Fatih Terim döneminde A Milli Takım'a kazandırılmıştı. Hatta Terim, talebesinin düğününde nikah şahitliği de yapmıştı.

Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek

ASLAN'DA 1 YIL FORMA GİYDİ

Sinan Bolat ise salgın döneminde Belçika Ligi'nin tescil edilmesiyle Antwerp'ten ayrılmıştı. 31 yaşındaki kaleci, 2015 yılında sarı-kırmızılı kulüpte 1 yıl kiralık olarak forma giymişti.

Yabancı kaleci takviyesi düşünmeyen sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim'in iki oyuncudan birini tercih etmesi bekleniyor.

(Sabah)

Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek
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