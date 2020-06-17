Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek Bacağından başarılı bir operasyon geçiren Fernando Muslera'nın forması Volkan Babacan ve Sinan Bolat'tan birine verilecek. Sarı-kırmızılılar, transferde önceliği bu bölgeye çevirdi.

Çaykur Rize maçında sağ bacağında tibia ile fibula kemikleri kırılan ve ameliyat olan Fernando Muslera'nın 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetim bu nedenle yeni sezon öncesi transferde rotayı kaleye çevirdi. İdareciler, sezon sonu Başakşehir'den ayrılacak Volkan Babacan ile bonservisi elinde olan Sinan Bolat'ı listesine aldı. 31 yaşındaki Volkan, ilk kez Fatih Terim döneminde A Milli Takım'a kazandırılmıştı. Hatta Terim, talebesinin düğününde nikah şahitliği de yapmıştı. ASLAN'DA 1 YIL FORMA GİYDİ Sinan Bolat ise salgın döneminde Belçika Ligi'nin tescil edilmesiyle Antwerp'ten ayrılmıştı. 31 yaşındaki kaleci, 2015 yılında sarı-kırmızılı kulüpte 1 yıl kiralık olarak forma giymişti. Yabancı kaleci takviyesi düşünmeyen sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim'in iki oyuncudan birini tercih etmesi bekleniyor. (Sabah)