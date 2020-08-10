Galatasaray, Mario Götze'ye 2.5 milyon euro maaş teklif edecek

Galatasaray'ın bonservisi elinde bulunan Mario Götze'yi transfer hedefi olarak belirlediği iddia edildi.

A Spor'un son dakika bandıyla geçtiği habere göre; sarı-kırmızılı yönetim 28 yaşındaki Mario Götze için görüşme yapacak ve oyuncuya yıllık 2.5 milyon euroluk maaş teklifi bir teklif sunacak.Götze'nin menajeriyle salı günü görüşecek olan sarı-kırmızılıların ilk somut adımını atacağı duyuruldu.

Yıldız futbolcunun Avrupa'da kalmak istediği, MLS'ten taliplerine ise sarı kırmızılılardan sonra cevap vereceği kaydedildi.

MLS'TEN DEV TEKLİF

Öte yandan Alman medyasında Götze için MLS ekiplerinden FC Cincinnati'nin devrede olduğunu ve teknik direktör Jaap Stam'ın oyuncuyu ısrarla istediği yazıldı. Cincinnati'nin yıllık 3.8 milyon euroluk maaş önerisiyle Alman yıldızı ikna etmeye çalıştığı vurgulandı.

ALMANYA'YI ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI

Borussia Dortmund alt yapısında yetişen Götze, 2013'te Bayern Münih'e transfer olmuş, 2016'da ise Borussia Dortmund'a dönmüştü.

Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile şampiyon olan Götze, finalde Arjantin'i mağlup ettikleri maçta tek golü atmıştı. Tecrübeli futbolcu, bu sezon Dortmund'da 15 maçta forma giydi, 3 gol attı.