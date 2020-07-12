Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı
Galatasaray'ın Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olduğu maçın ardından gerginlikler yaşandı. Protokol tribününden Fatih Terim'e el-kol hareketleri yapılırken, soyunma odası koridorlarında da iki takım futbolcuları tartıştı.
12.07.2020 20:53 | Son Güncelleme: 12.07.2020 21:17
MKE Ankaragücü'nün Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından Eryaman Stadyumu'nda gerginlik yaşandı.
MKE Ankaragücü yöneticilerinin bulunduğu protokol tribününden, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e yönelik, "Ankaragücü babayı düşer" sözü yükseldi ve deneyimli teknik adama el-kol hareketi yapıldı.
TERİM'DEN YANIT GELDİ, KORİDORDA FUTBOLCULAR TARTIŞTI
Fatih Terim bunun üzerine yöneticilere yanıt vererek yeşil zeminden ayrılıp soyunma odasına girdi.
Öte yandan soyunma odası koridorlarında futbolcular arasında tartışma yaşandı. MKE Ankaragücü ile Galatasaray'ın futbolcuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandığı öğrenildi.