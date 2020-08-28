Galatasaray, Linnes'e talip olan Beşiktaş'tan Dorukhan'ı istiyor

Ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray transferde yılın takasını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, sarı kırmızılılar, gözden çıkardığı Martin Linnes'e talip olan Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'ü gözüne kestirdi. Cim Bom, bu takas için gerekirse bir miktar para vermeyi de göze aldı. Orta saha takviyesini şu ana kadar gerçekleştiremeyen Galatasaray'a Linnes piyangosu vurabilir.

Martin Linnes

SORUNU YERLİ FUTBOLCUYLA ÇÖZECEK

Orta saha problemini hem de yerli bir oyuncu ile çözme