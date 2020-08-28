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Galatasaray, Linnes'e talip olan Beşiktaş'tan Dorukhan'ı istiyor

Süper Lig'de dev bir takas gündeme geldi. Galatasaray'ın Martin Linnes'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'tan milli futbolcu Dorukhan Toköz'ü istediği öğrenildi.

28.08.2020 10:29 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:23

Ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray transferde yılın takasını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, sarı kırmızılılar, gözden çıkardığı Martin Linnes'e talip olan Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'ü gözüne kestirdi. Cim Bom, bu takas için gerekirse bir miktar para vermeyi de göze aldı. Orta saha takviyesini şu ana kadar gerçekleştiremeyen Galatasaray'a Linnes piyangosu vurabilir.

Galatasaray, Linnes'e talip olan Beşiktaş'tan Dorukhan'ı istiyor
Martin Linnes

SORUNU YERLİ FUTBOLCUYLA ÇÖZECEK

Orta saha problemini hem de yerli bir oyuncu ile çözme

Galatasaray, Linnes'e talip olan Beşiktaş'tan Dorukhan'ı istiyor

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Haber Yorumları (6)
S.S: TÜRK FUTBOLUNU BİTİRDİNİZ. SAÇMA SAPAN MAAŞLARLA. . . . BAZI KULÜP BAŞKANLARI SİZLER FABRİKALARINIZI VEYAİŞ YERLERİNİZİ BÖYLEMİ YÖNETİYORSUNUZ.
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AFYONLU: WELİNGTON GİBİ AHMAK CİGERİ 5 PARA ETMEZ FUTBOLCUYU ALDINIZ BİDE LİNNES LE DORUKHAN IMI TAKAS EDECEKSİNİZ BEN 24 YILDIR BEŞİKTAŞLIYIM YEMİN EDERİM TİKSİNDİM İĞRENDİM BEŞİKTAŞTAN BETER OLSUNLAR ALLAH CENNET YÜZÜ GÖSTERMESİN BİN BELALARINI VERSİN
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ACI GERÇEK: İnanmayan eski sözleşmesine baksın veya araştırsın. Linnes galatasaraya gelmeden önce 220 bin euro yıllık maaş alıyormuş. . . . galatasaray 1. 400 euro yıllık maaşı bonuslar hariç. . . sonra diyoruz ki bu kulüpler bu hale nasıl geldi. . . . . . . .
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