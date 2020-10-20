Fatih Terim ile Davidson arasında gerginlik yaşandı
Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a uzatma bölümünde yediği golle 2-1 yenilen Galatasaray'da galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Mücadelede Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Alanyasporlu Davidson arasında gerginlik yaşandı.
Aytemiz Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona eren Galatasaray mücadelesinde, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim ile Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Davidson Pereira arasında gerginlik yaşandı.
Müsabakanın 30. dakikasında Galatasaray yedek kulübesinin önünde top taca çıktı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, taç atışının sarı-kırmızılı takımın kullanacağını işaret etti. Pozisyonun içindeki Davidson'un yoğun itirazları üzerine Fatih Terim de oyuncuya tepki gösterdi.
İkili arasındaki kısa süreli sözlü tartışma Davidson'un Terim'in yanına gitmesiyle tatlıya bağlandı.
GALATASARAY SON 4 RESMİ MAÇINI KAZANAMADI
Galatasaray, çıktığı son 4 resmi maçta galibiyet alamadı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 3. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalırken, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek elendi.
Ligin 4. hafta müsabakasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray, milli maç arasında sonraki çıktığı Aytemiz Alanyaspor maçından da 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.