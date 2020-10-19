Galatasaray ligde 3 maçtır kazanamıyor
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Galatasaray ligde 3 maçtır kazanamıyor

19.10.2020 22:16 | Son Güncelleme: 19.10.2020 22:26
Galatasaray ligde 3 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'in ilk iki haftasında 6 puan alan Galatasaray daha sonra oynadığı 3 maçta kazanamadı.

Süper Lig'in ilk iki haftasında 6 puan alan Galatasaray daha sonra oynadığı 3 maçta kazanamadı.

Süper Lig'in 5. haftasına Galatasaray sahasında karşılaştığı Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Böylece sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti de 3 maça çıktı. Aslan ligin ilk iki haftasında Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i mağlup etmişti. Daha sonra Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, son iki karşılaşmada da Kasımpaşa ve Alanyaspor'a yenildi.

Galatasaray geride kalan 5 haftada rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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