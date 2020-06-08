Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan Nagatomo'ya Al Nasr talip oldu

Marcelo Saracchi transferi sonrasında sözleşmesi askıya alınan ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Japon oyuncu Yuto Nagatomo'yu Suudi Arabistan ekibi Al Nasr Riyad'ın transfer etmek istediği iddia edildi.

08.06.2020 09:07 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:18

Galatasaray'da Marcelo Saracchi transferi sonrasında sözleşmesi askıya alınan Yuto Nagatomo'nun Türkiye macerası sezon sonu sona erecek.

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Ajansspor'un derlediği habere göre; Al Nasr Riyad'ın teknik direktörü Rui Vitoria, Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilen Nagatomo'yu kadrosunda görmek istiyor.

SUBASIC DE LİSTEDE

Portekizli teknik adamın, 33 yaşındaki Japon oyuncusu sadece defans olarak değil kanatlarda da oynatmayı planlandığı ifade edildi. Vitoria'nın Nagatomo ile birlikte Monaco ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Hırvat kaleci Danijel Subasic'i de istediği ifade edildi.

2017-2018 sezonun devre arasında Inter'den kiralanan Nagatomo, sarı-kırmızılı forma altında 16 maça çıkmış ve 3 asist kaydetmişti. Galatasaray, kazanılan şampiyonlukta görünmeyen kahramanlardan olan tecrübel futbolcunun bonservisini 2018-2019 sezonunun başında 2.5 milyon Euro karşılığında almıştı.

Japon oyuncu Galatasaray formasıyla çıktığı 65 maçta 3 gol ve 7 asist kaydetti.