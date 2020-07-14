Galatasaray'la anlaşan Sivassporlu Emre Kılınç, yıllık 1,5 milyon euro kazanacak

Sivassporlu Hakan Mert Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Yiğidolar'ın bir diğer yıldız futbolcusu Emre Kılınç'la anlaşmaya vardı.

Fanatik'te yer alan habere göre Emre Kılınç'ın Galatasaray'da kazanacağı ücret de belli oldu. Sivasspor'da senelik 1,5 milyon TL'ye oynayan Emre, sarı kırmızılı kulüpten yıllık 1,5 milyon euro alacak. Oyuncunun bonservisinin bulunmaması, maaşının yüksek olmasının sebeplerinden biri olarak gösteriliyor.

29 MAÇTA 16 GOLE KATKI YAPTI

Son olarak ligde Fenerbahçe ağlarını havalandırmayı başaran yıldız futbolcu, bu sezon Sivasspor'la çıktığı 29 maçta 9 gol 7 asistle oynadı.