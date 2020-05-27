Galatasaray'ın gündemindeki eski futbolcusu Gomis, kulübüyle sözleşme yeniledi

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Hilal Riyad kulübü, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bafetimbi Gomis ile yola devam etme kararı aldı.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al-Hilal takımı, Fransız yıldız ile olan sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. Oyuncu ile görüşen kulübün, teknik ekibin de kararı doğrultusunda 34 yaşındaki oyuncu ile 2 yıl daha sözleşme yenileyeceği belirtildi.

Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Galatasaray'ın gündeminde yer alıyordu. 2017-18 sezonunda sarı kırmızılı formayı giyen Gomis, Türkiye'de lig şampiyonluğu yaşamıştı.

(Kaynak: Ajansspor)