Galatasaray'ın gündemindeki eski futbolcusu Gomis, kulübüyle sözleşme yeniledi

Galatasaray ile adı anılan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, kulübü Al-Hilal Riyad ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

27.05.2020 23:21 | Son Güncelleme: 28.05.2020 00:01

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Hilal Riyad kulübü, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bafetimbi Gomis ile yola devam etme kararı aldı.

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Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al-Hilal takımı, Fransız yıldız ile olan sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. Oyuncu ile görüşen kulübün, teknik ekibin de kararı doğrultusunda 34 yaşındaki oyuncu ile 2 yıl daha sözleşme yenileyeceği belirtildi.

Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Galatasaray'ın gündeminde yer alıyordu. 2017-18 sezonunda sarı kırmızılı formayı giyen Gomis, Türkiye'de lig şampiyonluğu yaşamıştı.

(Kaynak: Ajansspor)