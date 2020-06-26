Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti

Galatasaray'a Çaykur Rizesporlu futbolcu Oğulcan Çağlayan ile ilgili müjdeli haber geldi.

Sarı kırmızılıların transfer listesinde yer alan genç futbolcu, takımı Çaykur Rizespor ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

TRT Spor'un canlı yayınına katılan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal konuyla ilgili, "Şu anda bu gelişme bir şey ifade etmez. Durum için TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na müraacat ettik. Ogulcan ile henüz konuşmadım. Bir sözleşme var ve biz onun çerçevesinde, Rize olarak yönetim anlayışımız çerçevesinde sözleşmeyi uzatmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"TEK İSTEĞİM GALATASARAY"

Sarı kırmızılı kulübe transferiyle ilgili konuşan genç futbolcu, "Tek isteğim Galatasaray'da oynamak. Bu nedenle başka tekliflerle ilgilenmiyorum" demişti.

Oğulcan Çağlayan, uzun süredir Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyordu.