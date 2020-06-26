Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan, takımıyla sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Galatasaray'a Oğulcan Çağlayan ile ilgili sevindirici haber geldi. Sarı kırmızılıların transfer listesinde yer alan genç futbolcu, takımı Çaykur Rizespor ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

TRT Spor'un canlı yayınına katılan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal konuyla ilgili, "Şu anda bu gelişme bir şey ifade etmez. Durum için TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na müraacat ettik. Oğulcan ile henüz konuşmadım. Bir sözleşme var ve biz onun çerçevesinde, Rize olarak yönetim anlayışımız çerçevesinde sözleşmeyi uzatmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Oğulcan Çağlayan, uzun süredir Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyordu.