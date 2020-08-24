Galatasaray'ın görüştüğü Ivan Rakitic, Sevilla'ya geri dönmek istiyor

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray, Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Ivan Rakitic'in transferi için menajeriyle görüşmelere başladı.

Il Giornale'den Nicolo Schira'nın haberine göre sarı kırmızılılar Rakitic'in menajeriyle bir görüşme yaptı. Transfer görüşmelerinde Galatasaray'ın şartları öğrendiği belirtildi. Hırvat yıldızın önündeki tek engelin Sevilla'ya geri dönmek istemesi olduğu söylendi.

GALATASARAY'A SONRA CEVAP VERECEK

Eşi Sevillalı bir İspanyol olan Ivan Rakitic ise Barcelona'dan önce oynadığı Sevilla'ya geri dönmeyi istediği ve Sevilla'dan bu transfer isteğiyle ilgili bir geri dönüş aldıktan sonra Galatasaray'a cevap vereceği vurgulandı.

1 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Barcelona ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Ivan Rakitic, 2014 yazında Sevilla'dan 18 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.

GEÇEN SEZON 42 MAÇA ÇIKTI

32 yaşındaki Hırvat yıldız, geçen sezon 32 lig, 7 Şampiyonlar Ligi, 3 Kural Kupası ve 1 Süper Kupa maçına çıktı. Rakitic, toplam 42 resmi maçta 1 gol atıp 5 asist yaptı.