Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun final öncesinde yaptığı motivasyon konuşması gündeme damga vurdu

Galatasaray'ın Palmeiras'ta oynayan eski oyuncusu Felipe Melo, takımıyla birlikte Sao Paulo Eyalet Şampiyonası finaline çıktı. İki sene önce aynı şampiyonadaki tartışmalı kararların olduğu finalde Corinthians'a penaltılarda 4-3 kaybeden yeşil beyazlı ekip, bu yıl da Corinthians ile kozlarını paylaştı.

2020 finalini penaltı atışlarıyla kazanan Palmeiras, 2018'in rövanşı niteliğindeki maçta zafere ulaştı ve Paulista şampiyonu oldu. Karşılaşma sonrasında soyunma odasından görüntüler paylaşan Palmeiras'ta Melo'nun sözleri dikkat çekti ve sosyal medyada konuşuldu. Deneyimli futbolcunun hırslı bir şekilde yaptığı motive konuşması Galatasaray taraftarının da beğeni topladı.

"BİZİ SOYAN TAKIM"

Melo, konuşmasında 2 sene önceki finale atıf yaparak tartışmalı kararlarla şampiyonluğa ulaşan Corinthians için "Bizi soyan takım" ifadelerini kullandı. 37 yaşındaki oyuncu, "İki yıl önce bizi soyan bu takımdan dolayı baskı altında kalıyoruz. Bugün ise Palmeiras ve büyük bir takım olduğumuzu gösterme fırsatımız var. Bugün tarih yazacağız. Bu tamamen bize bağlı. Şampiyon olacağız! Çünkü biz Palmeiras takımıyız" cümleleriyle takım arkadaşlarınımotive etti.