Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak: Götze transferinden vazgeçtik

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mario Götze'nin maliyetinin yüksek olduğu için transferden vazgeçtiklerini dile getirdi.

14.08.2020 22:54 | Son Güncelleme: 14.08.2020 23:37

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Alman futbolcu Mario Götze'nin transferi ile ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Meral Akşener, tartışmalara son noktayı koydu: Cumhur İttifakı'nda yer almamız mümkün değil
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur

Albayrak, Dortmund'dan ayrılarak bonservisini eline alan 28 yaşındaki futbolcu için, "Mario Götze transferinin maliyeti yüksek olduğu için vazgeçtik" ifadelerini kullandı.

2016'DA DORTMUND'A GERİ DÖNMÜŞTÜ

Borussia Dortmund alt yapısında yetişen Götze, 2013'te Bayern Münih'e transfer olmuş, 2016'da ise Borussia Dortmund'a dönmüş ve sözleşmesinin sonunda ayrılık kararı almıştı.