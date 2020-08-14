Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak: Götze transferinden vazgeçtik Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mario Götze'nin maliyetinin yüksek olduğu için transferden vazgeçtiklerini dile getirdi.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Alman futbolcu Mario Götze'nin transferi ile ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Albayrak, Dortmund'dan ayrılarak bonservisini eline alan 28 yaşındaki futbolcu için, "Mario Götze transferinin maliyeti yüksek olduğu için vazgeçtik" ifadelerini kullandı.

2016'DA DORTMUND'A GERİ DÖNMÜŞTÜ

Borussia Dortmund alt yapısında yetişen Götze, 2013'te Bayern Münih'e transfer olmuş, 2016'da ise Borussia Dortmund'a dönmüş ve sözleşmesinin sonunda ayrılık kararı almıştı.