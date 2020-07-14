Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Arda'nın dönmesine yönetim sıcak bakmıyor

Galatasaray'da geçtiğimiz devre arası transfer döneminde yönetimle teknik direktör Fatih Terim'i karşı karşıya getiren Arda Turan meselesi yeniden alevlendi. Terim'in takımında görmek istediği eski oyuncusunun Galatasaray'la anlaştığı yönünde çıkan haberlerin yönetimin de şaşkınlıkla takip ettiği ortaya çıktı.

YÖNETİM TRANSFERE SICAK BAKMIYOR

Tecrübeli oyuncunun transferine sıcak bakmayan Mustafa Cengiz yönetiminin, fikrinde henüz bir değişiklik olmadığı kaydedildi. Terim'in yeni sezonda Arda'yı kadrosunda görmek istemesi ve bunu yönetime iletmesi durumunda konunun yönetim kanadında yeniden değerlendirilebileceği ifade edildi.

İSPANYOL BASINI TRANSFERİ DUYURMUŞTU

Son olarak İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS, Arda Turan'ın yeni sezonda Galatasaray formasını giyeceğini yazmıştı. Haberde; tecrübeli futbolcunun, maç başı ücret üzerinden 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edilmişti.

(Habertürk)