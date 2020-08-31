Galatasaray, Falcao'nun da gol attığı maçta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında Ümraniyespor'la karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadele, sarı kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray, müsabakanın ilk yarısını Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Taylan, Belhanda, Arda Turan, Falcao, Diagne 11'iyle tamamladı. Takım kaptanı olarak Arda Turan sahaya çıktı. İkinci yarıda ise, Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Adem Büyük 11'i sahne aldı.

Sezon öncesinde maaşında indirim yapıp yapmayacağı ile gündeme gelen, sonrasında ise yönetimin talebini kabul edip takımda kalan Radamel Falcao, 6. dakikada takımının ilk golünü kaydetti. Ömer Bayram ise 80. dakikada skoru belirledi.

HAZIRLIK DÖNEMİNDE NAMAĞLUP

Galatasaray, daha önce U-19 Takımı ile oynadığı hazırlık maçından 6-2'lik skorla, İstanbulspor ile oynadığı karşılaşmadan ise 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.