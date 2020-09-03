Galatasaray Hatayspor maç sonucu kaç kaç? Galatasaray Hatayspor bitti mi? Galatasaray Hatayspor canlı skor!
Süper Lig öncesi hazırlıklarını tamamlamaya çalışan Beşiktaş ile Sivasspor, kozlarını paylaşıyorlar. Peki, Galatasaray Hatayspor kaç kaç bitti? Galatasaray Hatayspor maç sonucu kaç kaç?
03.09.2020 16:57 | Son Güncelleme: 03.09.2020 18:13
Galatasaray Hatayspor hazırlık maşında karşı karşıya geliyor. İki Süper Lig ekibinin karşılaşmasın merakla bekleyen sporseverler Galatasaray Hatayspor kaç kaç bitti? Galatasaray Hatayspor maç sonucu kaç kaç gibi konuları araştırıyor.
GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LER
Galatasaray:
99 Fatih
2 Şener
9 Falcao
10 Belhanda
15 Donk
19 Ömer
36 Saracchi
45 Marcao
48 Taylan
66 Arda (K)
89 Feghouli
TD: Fatih Terim
Hatayspor:
Akın Alkan
Burak Can Çamoğlu
Mesut Çaytemel
Yusuf Abdioğlu
Pablo Santos
Isaac Sackey
Gökhan Karadeniz
Ruben Ribieiro
Selim Ilgaz
Mirka Aydın
TD: ÖmerErdoğan
GALATASARAY HATAYSPOR MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ?
Dk. 33 Galatasaray 1-0 Hatayspor (Gol, Arda Turan)
İlk devre 1-0 sona erdi.
Maçta 2. yarı oynanıyor.