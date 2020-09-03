Galatasaray Hatayspor maç sonucu kaç kaç? Galatasaray Hatayspor bitti mi? Galatasaray Hatayspor canlı skor!
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Galatasaray Hatayspor maç sonucu kaç kaç? Galatasaray Hatayspor bitti mi? Galatasaray Hatayspor canlı skor!

Süper Lig öncesi hazırlıklarını tamamlamaya çalışan Beşiktaş ile Sivasspor, kozlarını paylaşıyorlar. Peki, Galatasaray Hatayspor kaç kaç bitti? Galatasaray Hatayspor maç sonucu kaç kaç?

Galatasaray Hatayspor maç sonucu kaç kaç? Galatasaray Hatayspor bitti mi? Galatasaray Hatayspor canlı skor!
03.09.2020 16:57 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:02

Galatasaray Hatayspor hazırlık maşında karşı karşıya geliyor. İki Süper Lig ekibinin karşılaşmasın merakla bekleyen sporseverler Galatasaray Hatayspor kaç kaç bitti? Galatasaray Hatayspor maç sonucu kaç kaç gibi konuları araştırıyor.

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LER

Galatasaray:

99 Fatih

2 Şener

9 Falcao

10 Belhanda

15 Donk

19 Ömer

36 Saracchi

45 Marcao

48 Taylan

66 Arda (K)

89 Feghouli

TD: Fatih Terim

Hatayspor:

Akın Alkan

Burak Can Çamoğlu

Mesut Çaytemel

Yusuf Abdioğlu

Pablo Santos

Isaac Sackey

Gökhan Karadeniz

Ruben Ribieiro

Selim Ilgaz

Mirka Aydın

TD: ÖmerErdoğan

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ?

Galatasaray Hatay maçı 17.00'de başladı.

Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor.

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