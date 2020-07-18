Galatasaray-Göztepe maçının 11'leri belli oldu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.

Ligde bu sezon hayal kırıklığı yaşayan, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı kalmayan sarı-kırmızılılar, kalan 2 haftaki maçlarını kazanarak ligi 4. sırada bitirmeyi hedefliyor.

FEGHOULI VE DONK DÖNDÜ, EMİN BAYRAM YEDEK KULÜBESİNDE

Bu mücadele öncesi sakatlığını atlatan Donk ve cezasını tamamlayan Sofiane Feghouli, ilk 11'deki yerini alırken geçtiğimiz hafta Ankaragücü'ne karşı 11'de forma giyen Emin Bayram ve Taylan Antalyalı yedek kulübesinde yer alıyor.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21:00'da başlayacak ve Koray Gençerler düdük çalacak.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle;

GALATASARAY: Okan, Saracchi, Marcao, Donk, Mariano, Seri, Ömer, Belhanda, Emre, Feghouli, Adem

GÖZTEPE: Beto, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Napoleoni