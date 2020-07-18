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Galatasaray-Göztepe maçının 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi şansı kalmayan sarı-kırmızılılar, ligin bir diğer sarı-kırmızılı ekibi karşısında galip gelerek ligi ilk 4 içerisinde bitirme yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Bu mücadelede sahaya çıkacak 11'ler belli oldu.

Galatasaray-Göztepe maçının 11'leri belli oldu
18.07.2020 20:26 | Son Güncelleme: 18.07.2020 20:31

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.

Ligde bu sezon hayal kırıklığı yaşayan, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı kalmayan sarı-kırmızılılar, kalan 2 haftaki maçlarını kazanarak ligi 4. sırada bitirmeyi hedefliyor.

FEGHOULI VE DONK DÖNDÜ, EMİN BAYRAM YEDEK KULÜBESİNDE

Bu mücadele öncesi sakatlığını atlatan Donk ve cezasını tamamlayan Sofiane Feghouli, ilk 11'deki yerini alırken geçtiğimiz hafta Ankaragücü'ne karşı 11'de forma giyen Emin Bayram ve Taylan Antalyalı yedek kulübesinde yer alıyor.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21:00'da başlayacak ve Koray Gençerler düdük çalacak.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle;

GALATASARAY: Okan, Saracchi, Marcao, Donk, Mariano, Seri, Ömer, Belhanda, Emre, Feghouli, Adem

GÖZTEPE: Beto, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Napoleoni

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