Galatasaray, Fenerbahçeli Tolgay Arslan ile ilgileniyor

Hannover 96, Fenerbahçe'den Tolgay Arslan'ın transferinden vazgeçti. Alman Bild Gazetesi, Tolgay Arslan ile İspanyol kulüpleri ve Galatasaray'ın ilgilendiğini iddia etti.

04.09.2020 09:50 | Son Güncelleme: 04.09.2020 09:58

Bundesliga 2 takımlarından Hannover 96'nın CEO'su Martin Kind, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'ın transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

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"BİZİM İÇİN ÇOK PAHALI"

Bild'e konuşan ve Tolgay Arslan'ın bütçelerine uygun olmadığını dile getiren Kind, "Oyuncu bizim için çok pahalı. Biz, 2. Lig takımıyız. Ayrıca oyuncu, uluslararası kulüpler tarafından isteniyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bild'in haberine göre; Tolgay Arslan transferinde Hannover aradan çekildi. 30 yaşındaki oyuncuya birçok İspanyol kulübü ve Süper Lig'den Galatasaray'ın talip olduğu da belirtildi.