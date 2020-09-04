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Galatasaray, Fenerbahçeli Tolgay Arslan ile ilgileniyor

Hannover 96, Fenerbahçe'den Tolgay Arslan'ın transferinden vazgeçti. Alman Bild Gazetesi, Tolgay Arslan ile İspanyol kulüpleri ve Galatasaray'ın ilgilendiğini iddia etti.

04.09.2020 09:50 | Son Güncelleme: 04.09.2020 09:58

Bundesliga 2 takımlarından Hannover 96'nın CEO'su Martin Kind, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'ın transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN ÇOK PAHALI"

Bild'e konuşan ve Tolgay Arslan'ın bütçelerine uygun olmadığını dile getiren Kind, "Oyuncu bizim için çok pahalı. Biz, 2. Lig takımıyız. Ayrıca oyuncu, uluslararası kulüpler tarafından isteniyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bild'in haberine göre; Tolgay Arslan transferinde Hannover aradan çekildi. 30 yaşındaki oyuncuya birçok İspanyol kulübü ve Süper Lig'den Galatasaray'ın talip olduğu da belirtildi.

Galatasaray, Fenerbahçeli Tolgay Arslan ile ilgileniyor
Haber Yorumları (5)
MİT: Bu olay müslüm gündüz olayı ile hemem hemen aynı insanları dine karşı saldırganlığı artırmak için hoca kılıklı sarıklı pislikte bu işin maşası tek mağdur küçük kız çocuğu ve ailesi bu işi çok iyi araştırmalı emniyet
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BUDUR: Al gs bu adam tam sizlik
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ASLAN PARÇASI: bunu iddaa eden kurumun mercimek kadar beyni yok bu adam alınacagına alt yapıdan bi adam çıkarırsın hiç olmazsa ortaya çıkmaya hazır mücevherlere şans vermiş olursuntolgay aslanmış peh!!!
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