Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı netleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 27 Eylül Pazar günü oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2020/21 sezonunun ilk 4 haftasının programını açıkladı. Sezon, 11 Eylül Cuma günü 20.00'de başlayacak Rizespor-Fenerbahçe maçıyla açılacak. Ligin 3. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin başlama saati ise 27 Eylül Pazar günü saat 19.00 olarak belirlendi.

Ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray, 12 Eylül Cumartesi günü 20.00'de sahaya çıkacak.

Trabzonspor ve Beşiktaş, sezonun ilk derbisi için 13 Eylül Pazar günü saat 20.00'de açılışı yapacak.

İLK HAFTANIN KAPANIŞI SON ŞAMPİYONDAN

Son şampiyon Başakşehir ise ilk haftanın kapanış maçını oynayacak. Turuncu lacivertliler, 14 Eylül Pazartesi günü 20.00'de ligin yeni ekibi Hatayspor'a konuk olacak.

İLK 3 HAFTA SEYİRCİSİZ

TFF'nin aldığı kararlar çerçevesinde ekim ayından öncesine denk gelen ilk 3 hafta seyirci olmadan oynanacak. Süper Lig'de 4. haftadan sonra stadyumlara sınırlı sayıda taraftar alınacak.

Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı: