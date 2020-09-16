Galatasaray Fatih Terim: Muslera, Galatasaray'da futbolu bırakabilir

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki Neftçi Bakü maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Neftçi Bakü maçının önemine vurgu yapan tecrübeli teknik adam, sakatlığı bulunan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Muslera'nın takım için önemli bir oyuncu olduğunu belirten Terim, "Muslera'nın ayağı kırıldıktan sonra, biz de kırıldık. Muslera bizim için bir kaleciden daha fazlası, takım için önemli bir figür" dedi.

"FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Fatih Terim, Muslera'nın takımdaki geleceğiyle ilgili ipucu verirken, "Muslera'nın olmasını çok isteriz ama gerek Fatih gerekse Okan bizimle devam edecek. Muslera'nın da futbolu Galatasaray'da bırakacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.