Galatasaray Fatih Terim: Muslera, Galatasaray'da futbolu bırakabilir
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Galatasaray Fatih Terim: Muslera, Galatasaray'da futbolu bırakabilir

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki Neftçi Bakü maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlığı bulunan Fernando Muslera ile ilgili de açıklamalarda bulundu ve Uruguaylı kalecinin futbolu Galatasaray'da bırakabileceğini dile getirdi.

16.09.2020 17:30 | Son Güncelleme: 16.09.2020 17:47

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki Neftçi Bakü maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Neftçi Bakü maçının önemine vurgu yapan tecrübeli teknik adam, sakatlığı bulunan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Muslera'nın takım için önemli bir oyuncu olduğunu belirten Terim, "Muslera'nın ayağı kırıldıktan sonra, biz de kırıldık. Muslera bizim için bir kaleciden daha fazlası, takım için önemli bir figür" dedi.

"FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Fatih Terim, Muslera'nın takımdaki geleceğiyle ilgili ipucu verirken, "Muslera'nın olmasını çok isteriz ama gerek Fatih gerekse Okan bizimle devam edecek. Muslera'nın da futbolu Galatasaray'da bırakacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Fatih Terim: Muslera, Galatasaray'da futbolu bırakabilir
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