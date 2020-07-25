Galatasaray Falcao'yu takımdan gönderirse, Mario Mandzukic'e teklif yapacak

Süper Lig'i hayal kırıklığı ile tamamlayan Galatasaray'dan yeni sezon için forvet hattına çarpıcı bir hamle geliyor.

İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, son olarak Katar'ın Al Duhail takımında forma giyen Hırvat golcü Mario Mandzukic ile ilgileniyor. Yüksek maliyeti nedeniyle yeni sezonda takımda düşünülmeyen Radamel Falcao'yu elinden çıkarmak isteyen Galatasaray'ın, bunu başarması halinde Mandzukic'e teklif yapacak.

MAAŞI 3-4 MİLYON EURO CİVARINDA OLACAK

Bonservisi elinde olan 34 yaşındaki Mandzukic'e Galatasaray'ın yıllık 3-4 milyon euro civarı bir maaş önereceği belirtildi.

Devre arasında Juventus'tan ayrılarak Al Duhail ile sözleşme imzalayan Hırvat forvet, Katar ekibinde sadece 7 maça çıktı ve 1 gol atabildi.