Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor

Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny, sergilediği başarılı performansla Süper Lig devlerinin dikkatini çekti. Mısırlı orta saha oyuncusu, Trabzonspor'un ardından Galatasaray'ın da gündemine geldi.

Menajerlerin sarı kırmızılı kulübe önerdiği Elneny'e yapılan değerlendirme sonucunda teknik direktör Fatih Terim'den onay çıktı. Yönetim bunun üzerine randevu talebini kabul etti ve görüşme ayarlandı.

BU HAFTA MASAYA OTURULACAK

Taraflar bu hafta içinde bir araya gelerek kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Sarı-Kırmızılılar, Elneny'yi 1 yıllığına kiralamak amacıyla oyuncunun temsilcileriyle masaya oturacak.

Anlaşma sağlanırsa Arsenal cephesinin bu operasyona kolaylık sağlayacağı ve transferin çok kısa sürede bitebileceği ifade ediliyor.

36 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta toplam 36 maça çıkan Mohamed Elneny, 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.