HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor

Galatasaray, Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kiraladığı Mohamed Elneny'i transfer listesine aldı. Bonservisi Arsenal'de bulunan Mısırlı futbolcunun kirlanması için teknik direktör Fatih Terim, onay verdi.

16.08.2020 16:57 | Son Güncelleme: 16.08.2020 17:14

Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny, sergilediği başarılı performansla Süper Lig devlerinin dikkatini çekti. Mısırlı orta saha oyuncusu, Trabzonspor'un ardından Galatasaray'ın da gündemine geldi.

Menajerlerin sarı kırmızılı kulübe önerdiği Elneny'e yapılan değerlendirme sonucunda teknik direktör Fatih Terim'den onay çıktı. Yönetim bunun üzerine randevu talebini kabul etti ve görüşme ayarlandı.

BU HAFTA MASAYA OTURULACAK

Taraflar bu hafta içinde bir araya gelerek kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Sarı-Kırmızılılar, Elneny'yi 1 yıllığına kiralamak amacıyla oyuncunun temsilcileriyle masaya oturacak.

Anlaşma sağlanırsa Arsenal cephesinin bu operasyona kolaylık sağlayacağı ve transferin çok kısa sürede bitebileceği ifade ediliyor.

36 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta toplam 36 maça çıkan Mohamed Elneny, 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor
Haber Yorumları (1)
ÇAKMAK: SAYIN TERİM VE GS YÖNETİMİ RESMEN KAFAYI YEMİŞSİNİZ BU İŞ BİLMEZLİGİNİZ YETTİ ARTIK BOŞ TRÜBÜNLERE KALACAKSINIZ HANİ ORTA SAHADA TAM SAHA PRES YAPIP OYUN BOYUNCA TOPA YÜZDE 70 /80 SAHİP OLAN GALATASARAY GOL YİYİNCE BİLE 10 DK İÇİNDE CEVAP VEREN GS Yİ ÇOK ÖZLEDİK BENCE YÖNETİMDE TERİMDE ARTIK YOLUN SONUNA GELDİİİİ
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Nestle, Fransa'da 3 tondan fazla balığın ölümünden sorumlu tutuluyor Dünya
Nestle, Fransa'da 3 tondan fazla balığın ölümünden sorumlu tutuluyor
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir Güncel
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Koronavirüse karşı 'Güvenli alan' uygulaması yeni normalde zorunlu olacak Güncel
Koronavirüse karşı "Güvenli alan" uygulaması yeni normalde zorunlu olacak
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi 3. Sayfa
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı Yaşam
Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı
Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü Güncel
Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimcinin başı belaya girdi
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimcinin başı belaya girdi
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi
Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz
Başkasının düğününde virüs kapan gelinler, kendi düğünlerine katılamayacaklar
Başkasının düğününde virüs kapan gelinler, kendi düğünlerine katılamayacaklar
Konya'da oyun bağımlısı 16 yaşındaki çocuk evden kaçtı
Konya'da oyun bağımlısı 16 yaşındaki çocuk evden kaçtı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi
Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek
Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Manchester City, Lionel Messi transferi için tüm şartları zorlayacak
Manchester City, Lionel Messi transferi için tüm şartları zorlayacak
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Joe Biden'ın açıklamalarına sert tepki: Alçak bir plan
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Joe Biden'ın açıklamalarına sert tepki: Alçak bir plan
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu
Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
ABD Başkanı Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi kiralamak için Stoke City'ye teklif yaptı
Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi kiralamak için Stoke City'ye teklif yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yaşar Güler Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Emrah Sezen Aksu Hatice Çarpar Tuba Büyüküstün
Spor Can Bartu Fatih Terim Caner Erkin Mustafa Cengiz Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Kaza Çocuk Ağustos Joe Biden
Şu an buradasınız: Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 17:22:09. #1.14#
title