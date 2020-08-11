Galatasaray Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi KAP'a bildirecek

Arda Turan dışında şu ana kadar resmi bir transfer gerçekleştirmeyen Galatasaray'da şov bugün başlıyor.

Prensip anlaşmasına varılan ve bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ile birlikte Omar Elabdellaoui için bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirim yapılması bekleniyor.

OMAR HARİÇ HEPSİ KAMPA KATILACAK

Omar dışında yeni transferler yarın da Florya Tesisleri'nde başlayacak yeni sezon hazırlık kampına dahil olacak.

Olympiakos ile 6 Ağustos'ta son maçına çıkan Norveçli sağ bek Omar, Terim'in özel izniyle 15 Ağustos'a kadar izin yapacak ve ardından takım kafilesine katılacak.