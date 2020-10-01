Galatasaray, derbideki meşale olayından dolayı 24 bin TL ceza aldı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sahaya atılan meşale için sarı - kırmızılı kulübe 24 bin TL para cezası verdi. Sarı kırmızılılar ayrıca, akım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500 TL para cezası aldı.

TFF'den yapılan açıklamada; "GALATASARAY A.Ş.'nin, 27.09.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, stadyum dışarısından stadyuma yanıcı-patlayıcı madde atılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.