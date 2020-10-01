Galatasaray, derbideki meşale olayından dolayı 24 bin TL ceza aldı

Fenerbahçe derbisinde sahaya atılan meşale nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Galatasaray'a, 24 bin TL para ceza verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sahaya atılan meşale için sarı - kırmızılı kulübe 24 bin TL para cezası verdi. Sarı kırmızılılar ayrıca, akım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500 TL para cezası aldı.

TFF'den yapılan açıklamada; "GALATASARAY A.Ş.'nin, 27.09.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, stadyum dışarısından stadyuma yanıcı-patlayıcı madde atılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.