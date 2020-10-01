Galatasaray, derbideki meşale olayından dolayı 24 bin TL ceza aldı
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Galatasaray, derbideki meşale olayından dolayı 24 bin TL ceza aldı

01.10.2020 19:35 | Son Güncelleme: 01.10.2020 19:48

Fenerbahçe derbisinde sahaya atılan meşale nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Galatasaray'a, 24 bin TL para ceza verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sahaya atılan meşale için sarı - kırmızılı kulübe 24 bin TL para cezası verdi. Sarı kırmızılılar ayrıca, akım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500 TL para cezası aldı.

TFF'den yapılan açıklamada; "GALATASARAY A.Ş.'nin, 27.09.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, stadyum dışarısından stadyuma yanıcı-patlayıcı madde atılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray, derbideki meşale olayından dolayı 24 bin TL ceza aldı
Haber Yorumları (2)
ÇOMARLAR YÜZÜNDEN: sanki gs attı bu atanlara izin veren polislere ceza vermeliler
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UNI GS: AMA BİZİM UEFA KUPAMIZ VAR ABİİ
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